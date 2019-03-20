Сити-менеджер Кургана Андрей Потапов поборется за мэрское кресло

14:43 | 25.03.2019

Фото пресс-службы администрации Кургана

В комиссию по отбору кандидатов на должность главы города Кургана сдал документы руководитель администрации областного центра Андрей Потапов. Об этом сообщает служба информации телекомпании «Область 45».



Сити-менеджер сдал необходимый пакет документов в последний день их приема. Напомним, он заканчивается сегодня, 25 марта.







Чиновник стал пятым по счету претендентом на пост мэра. За должность главы города поборются координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Курганской областной думы Юрий Ярушин и силовик, пенсионер МВД Владимир Теняков. Ранее документы в комиссию сдали бывший депутат городского парламента и экс-глава департамента развития городского хозяйства Роман Сергеечев и представитель экобизнеса, директор ООО «Эко Технопарк» Сергей Завьялов.



Конкурс стартовал 15 марта. На 4 апреля назначено итоговое заседание конкурсной комиссии, на которой станут известны имена допущенных к голосованию в парламенте претендентов. А на следующий день запланировано заседание Курганской городской думы, где депутаты тайным голосованием изберут мэра.