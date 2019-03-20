Этой весной в Кургане высадят 83 тысячи цветов

17:38 | 22.03.2019

Фото 63.ru

В 2019 году на территории Кургана мэрия планирует высадить порядка 83-х тысяч цветов. Вазоны выставят не только в центральной части города, но и в Заозерном, Энергетиках и других микрорайонах.



Как уточнили в администрации города, клумбы появятся в Городском саду, около галереи почета «Курганцы — гордость города», около Аллеи Славы, в сквере декабристов, историческом парке барона Розена, на привокзальной площади и у мемориального комплекса им.Т.С.Мальцева в Заозерном.



Всего на территории города цветы будут высажены в 460-ти вазонах. Среди многообразия цветов курганцев будут радовать разные виды петуний, в том числе ампельная, колеусы, сальвии и цинерарии.