Два гражданина Казахстана сядут на скамью подсудимых за уличное убийство в Кургане

17:23 | 22.03.2019

В Кургане следователи направили в суд уголовное дело двух граждан Республики Казахстан. Иностранцам придется ответить перед российским законом за уличное убийство и разбой.



По информации регионального СУ СК России, в ночь на 3 июля прошлого года пьяные иностранцы (20 и 32 лет), временно проживающие на территории Кургана, на одной из улиц поселка Восточный напали на прохожего. Они забрали у жителя города деньги и личные вещи, а потом жестоко избили. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.