В Кургане установили современый светофор на перекрестке Куйбышева — Половинская

16:25 | 22.03.2019

Фото пресс-службы администрации Кургана

В Кургане установили современный светофорный объект с обратным отсчетом на оживленном перекрестке Куйбышева — Половинская, сообщает пресс-служба администрации города.



Новый светофорный объект с отдельными пешеходными фазами был введен в эксплуатацию 21 марта. Работы по замене светофоров ведутся и на перекрестке улиц Гайдара и Гагарина. Установка запланирована на понедельник, 25 марта.



Обустройство новых светофоров и замена старых на модернизированные с обратным отсчетом на улицах Кургана проходит в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения».