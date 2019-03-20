На Шуховском полигоне раздавили тонну санкционных груш

16:14 | 22.03.2019

Фото Управления Россельхознадзора по Курганской области

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Курганской области уничтожили на Шуховском полигоне ТБО более тонны груш, попавших под действие экономических санкций.



Грузовой автомобиль с грушами остановили на 259 км трассы «Иртыш» сотрудники Тюменской таможни 17 марта. При досмотре специалисты надзорного управления обнаружили следы спилов маркировочных знаков на ящиках с фруктами и следы перемаркировки.







Собственника пригласили в управление для разъяснения ситуации и подтверждения происхождения фруктов, но в установленные сроки ни он сам, ни его представители в ведомство не обратились.



«Установить страну происхождения продукции не представилось возможным, и она попала под действие экономических санкций, — уточнили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. — В отношении данной партии груш было принято решение об уничтожении».