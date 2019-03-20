Шумков посетил Глядянскую ЦРБ, которая попала в список учреждений-нарушителей

15:06 | 22.03.2019

В ходе рабочей поездки в Притобольный район врио губернатора Курганской области Вадим Шумков посетил Глядянскую ЦРБ сегодня, 22 марта. По итогам визита в больницу, которая попала в антирейтинг губернаторских ревизоров, глава региона дал сразу несколько важных поручений.



Как уточнили в пресс-службе губернатора, он осмотрел отделения больницы, пообщался с врачами и пациентами. В беседе с главным врачом Юрием Юдановым напомнил о неудовлетворительных итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности больницы и поручил устранить нарушения.







«Медицинский персонал, который непосредственно оказывает услуги людям, должен получать достойную зарплату. У вас есть ресурсы для её увеличения. Занимайтесь», — сказал глава региона.



Крайне не удовлетворило Вадима Шумкова состояние территории больницы, добавили в правительстве. Он поручил своему директору департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Анатолию Воробьеву и директору департамента здравоохранения Ларисе Кокориной проработать варианты ее благоустройства с установкой детской площадки.