Желающие есть. За пост мэра Кургана хотят побороться экс-чиновник и представитель экобизнеса

13:58 | 22.03.2019

В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность главы города Кургана подали документы два претендента. Об этом стало известно сегодня, 22 марта.



Побороться за мэрское кресло решил бывший депутат городского парламента и экс-чиновник Роман Сергеечев. Ранее он занимал пост главы департамента развития городского хозяйства, но недолго — с марта по ноябрь 2018 года. Сергеечев уволился с должности руководителя ведомства в связи с переходом на новую работу.







Вторым кандидатом является представитель экобизнеса — Сергей Завьялов. Он возглавляет ООО «Эко Технопарк», основным видом деятельности которого отмечен сбор и обработка сточных вод. Также компания занимается переработкой ТБО. Кроме того, Завьялов отмечен в качестве эксперта рабочей группы по экологии открытого Правительства РФ, курирует деятельность по сбору и переработке твердых коммунальных отходов в Тюменской области. В этой сфере он работает уже 17 лет.



Напомним, конкурс стартовал 15 марта. Документы для участия в нем принимаются до 25 марта включительно. На 4 апреля назначено итоговое заседание конкурсной комиссии, на которой станут известны имена допущенных к голосованию в парламенте претендентов. А на следующий день запланировано заседание Курганской городской думы, где депутаты тайным голосованием изберут мэра.