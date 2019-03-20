Курган: новости дня
11:54 | 22.03.2019
Фото mos.ru
В Кургане построят еще один бассейн
«В этом году начнется проектирование, а в следующем году — строительство нового бассейна в Кургане», — написал глава региона
Также Шумков проинформировал о том, что в столице области приступят к восстановлению двух стадионов, на одном из них сделают новое профессиональное футбольное поле.
© «Вечерние Ведомости»
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