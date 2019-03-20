В Кургане построят еще один бассейн

11:54 | 22.03.2019

Фото mos.ru

В Кургане запланировано строительство еще одного бассейна. Об этом сообщил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» врио губернатора Зауралья Вадим Шумков.



«В этом году начнется проектирование, а в следующем году — строительство нового бассейна в Кургане», — написал глава региона



Также Шумков проинформировал о том, что в столице области приступят к восстановлению двух стадионов, на одном из них сделают новое профессиональное футбольное поле.