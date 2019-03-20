В Курганской области дети стали реже болеть туберкулезом

10:36 | 22.03.2019

В Курганской области за последние 8 лет зарегистрирован самый низкий показатель заболеваемости туберкулезом среди детей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.



Заболевание выявляется у 15 детей или 8,31 на 100 тысяч человек. Доля детей среди всех впервые выявленных больных составила 2 %.



В ведомстве напоминают, профилактические медицинские осмотры населения для раннего выявления туберкулеза проводятся не реже 1 раза в 2 года. В субъектах РФ с показателем заболеваемости более 60 на 100 тысяч населения профилактические медосмотры на туберкулез проводятся не реже 1 раза в год. К таким субъектам относится и Курганская область.



Ежегодное обследование детей до 7-и лет проводится методом постановки реакции Манту. Диаскинтест проводят всем детям с 8-и до 17 лет включительно. У подростков 15-17 лет включительно ранняя диагностика туберкулёза осуществляется двумя способами: флюорографическим осмотром и с помощью Диаскинтест.



Всего на территории области в 2018 году впервые зарегистрировано 754 случая активного туберкулеза (88,28 на 100 тыс. населения).