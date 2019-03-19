Угоны, кражи и избиение. В Шадринске будут судить банду подростков

17:30 | 21.03.2019

В Шадринске по тяжким статьям перед судом предстанут пять подростков. Банде несовершеннолетних вменяют совершение 14 преступлений. На их счету угоны автомобилей, кражи и избиение.



По информации СУ СК России по Курганской области, с февраля по сентябрь 2018 года подростки угнали 10 автомобилей. Одну из машин они продали, из другой похитили аккумулятор.



Также в ходе следствия была установлена причастность одного из подростков к похищению из подъезда жилого дома детской коляски. В феврале 2018 года один из ребят, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры избил деревянным бруском соседа по квартире.