В Шадринске пассажирский автобус сбил 9-летнего мальчика

11:27 | 21.03.2019

В Шадринске утром 20 марта водитель пассажирского автобуса ПАЗ 320540 сбил перебегающего через дорогу 9-летнего школьника.



По информации УГИБДД УМВД России по Курганской области, несовершеннолетний пешеход переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте, в зоне видимости «зебры» и перед близко идущим транспортом.



В результате дорожной аварии мальчик получил травмы. Ребенка госпитализировали в Шадринскую больницу скорой медицинской помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.