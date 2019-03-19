В Зауралье подвели итоги проверок районных больниц: «Банально разворовываются десятки миллионов бюджетных рублей»

11:10 | 21.03.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

В Курганской области руководство региона в ходе совещания в правительстве подвело итоги проверок всех 24 центральных районных больниц, которые были начаты еще в конце прошлого года. Как заявляют в пресс-службе губернатора, серьезные и системные нарушения выявлены практически по всем показателям. Ущерб исчисляется десятками миллионов рублей.



«В 19 ЦРБ превышена рекомендованная нормативная численность не медицинского персонала, занимающегося бухгалтерским учетом и финансово-экономической деятельностью, как и сумм, направленных на их заработную плату. Превышение составило более 19 миллионов рублей», — доложил губернатору начальник финансового управления Константин Ермаков.



В ряде больниц выявлены случаи завышения начальной цены контрактов, а также превышения стоимости закупа над реальной стоимостью изделий. В отдельных случаях такое завышение составило от 30 до 300%. Были неоднократно превышены лимиты по годовому объему закупок, которые учреждения вправе по 44-ФЗ проводить без конкурсных процедур. По предварительным подсчетам, суммы контрактов завышены минимум на 10 млн рублей. Порядка 45-50 млн рублей за два года было переплачено по услугам санитарной авиации. При этом длительное время существовало отдельное учреждение, занимающееся закупками исключительно в сфере здравоохранения, подчеркнули в правительстве.



При проверках ремонтов установлены неоднократные случаи оплаты невыполненных работ и завышения стоимости используемых стройматериалов. Качество работ в ряде случаев откровенно ненадлежащее. Прослеживается регулярное привлечение фирм посредников к выполнению ремонтов и поставкам. Закупаемое оборудование в отдельных учреждениях заменялось более дешевыми образцами. Новая техника, купленная за миллионы бюджетных средств, в нескольких больницах не использовалась по назначению. Как и жилой фонд, предназначенный для предоставления молодым врачам, не используется годами (5 квартир).



Врио губернатора Вадим Шумков подчеркнул, что в условиях недостаточности бюджетного финансирования для повышения зарплаты медперсоналу такая ситуация абсолютно недопустима.



«Эти люди (врачи, фельдшеры, медсёстры) нам очень нужны, ведь именно от них зависят жизнь и здоровье нашего населения. Их зарплаты часто откровенно малы, а состояние самих объектов сферы здравоохранения нередко удручающее. Вместе с тем параллельно с таким положением неэффективно используются или банально разворовываются десятки миллионов бюджетных рублей. Это аморально и недопустимо», — отметил Вадим Шумков.



Как уточнили в правительстве, по итогам совещания будут приняты изменения системного плана, а также внесены корректировки в ряд нормативных и правовых документов, которые должны предотвратить подобные злоупотребления. Будет доработана и система контроля и мониторинга над закупками в здравоохранении.



«Глава региона распорядился привлечь к дисциплинарной ответственности нарушителей финансовой дисциплины, а материалы, имеющие признаки хищения бюджетных средств, по итогам проверок ревизионной группы направить в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба губернатора.



Проверки крупных медицинских учреждений области решено продолжить.