Курган: новости дня
11:10 | 21.03.2019
Фото пресс-службы губернатора Курганской области
В Зауралье подвели итоги проверок районных больниц: «Банально разворовываются десятки миллионов бюджетных рублей»
«В 19 ЦРБ превышена рекомендованная нормативная численность не медицинского персонала, занимающегося бухгалтерским учетом и финансово-экономической деятельностью, как и сумм, направленных на их заработную плату. Превышение составило более 19 миллионов рублей», — доложил губернатору начальник финансового управления Константин Ермаков.
В ряде больниц выявлены случаи завышения начальной цены контрактов, а также превышения стоимости закупа над реальной стоимостью изделий. В отдельных случаях такое завышение составило от 30 до 300%. Были неоднократно превышены лимиты по годовому объему закупок, которые учреждения вправе по 44-ФЗ проводить без конкурсных процедур. По предварительным подсчетам, суммы контрактов завышены минимум на 10 млн рублей. Порядка 45-50 млн рублей за два года было переплачено по услугам санитарной авиации. При этом длительное время существовало отдельное учреждение, занимающееся закупками исключительно в сфере здравоохранения, подчеркнули в правительстве.
При проверках ремонтов установлены неоднократные случаи оплаты невыполненных работ и завышения стоимости используемых стройматериалов. Качество работ в ряде случаев откровенно ненадлежащее. Прослеживается регулярное привлечение фирм посредников к выполнению ремонтов и поставкам. Закупаемое оборудование в отдельных учреждениях заменялось более дешевыми образцами. Новая техника, купленная за миллионы бюджетных средств, в нескольких больницах не использовалась по назначению. Как и жилой фонд, предназначенный для предоставления молодым врачам, не используется годами (5 квартир).
Врио губернатора Вадим Шумков подчеркнул, что в условиях недостаточности бюджетного финансирования для повышения зарплаты медперсоналу такая ситуация абсолютно недопустима.
«Эти люди (врачи, фельдшеры, медсёстры) нам очень нужны, ведь именно от них зависят жизнь и здоровье нашего населения. Их зарплаты часто откровенно малы, а состояние самих объектов сферы здравоохранения нередко удручающее. Вместе с тем параллельно с таким положением неэффективно используются или банально разворовываются десятки миллионов бюджетных рублей. Это аморально и недопустимо», — отметил Вадим Шумков.
Как уточнили в правительстве, по итогам совещания будут приняты изменения системного плана, а также внесены корректировки в ряд нормативных и правовых документов, которые должны предотвратить подобные злоупотребления. Будет доработана и система контроля и мониторинга над закупками в здравоохранении.
«Глава региона распорядился привлечь к дисциплинарной ответственности нарушителей финансовой дисциплины, а материалы, имеющие признаки хищения бюджетных средств, по итогам проверок ревизионной группы направить в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба губернатора.
Проверки крупных медицинских учреждений области решено продолжить.
© «Вечерние Ведомости»
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