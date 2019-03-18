Прокуратура Кургана подала иск в суд на городскую мэрию

14:07 | 20.03.2019

Фото mir45.ru

Прокуратура направила в Курганский городской суд иск на администрацию областного центра, требуя привести пешеходные переходы на четырех перекрестках в соответствии с требованиями действующего законодательства. В частности, надзорное ведомство в судебном порядке добивается установки дорожных знаков и обустройства пешеходных ограждений.



Иску предшествовала прокурорская проверка, в ходе которой были выявлены нарушения. Установлено, на пешеходных переходах, расположенных на перекрестках Гоголя — Красина, Пушкина — Криволапова, Коли Мяготина — Зорге и Ленина — Климова, отсутствуют ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа и дублирующие дорожные знаки «Пешеходный переход», находящиеся над проезжей частью на дорогах с односторонним движением с тремя и более полосами. В прокуратуре отмечают, что это создает реальную угрозу возникновения ДТП по дорожным условиям.