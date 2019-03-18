Следственное управление Зауралья открыло приемную в соцсети «ВКонтакте»

13:47 | 20.03.2019

Следственное управление СК РФ по Курганской области открыло приемную в социальной сети «ВКонтакте». Ее работа нацелена на оказание оперативной помощи гражданам в решении их вопросов, связанных с проведением проверок сообщений о преступлении и расследованием уголовных дел, находящихся в производстве следователей.



Кроме того, в такую приемную зауральцы могут направлять сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, высказывать свое мнение о работе сотрудников региональных следственных органов СК России, сообщать иную значимую для работы ведомства информацию.



«Обработку поступающих сообщений осуществляют уполномоченные сотрудники следственных органов СК России, — пояснили в пресс-службе ведомства. —Кроме того, руководители территориальных и специализированных органов СК России имеют прямой доступ к поступающим сообщениям, а также получают от своих подчиненных информацию о поступлении сообщений в режиме реального времени. Деятельность приемных находится на постоянном контроле профильного подразделения центрального аппарата СК России».



Приемная следственного управления СК РФ по Курганской области в соцсети в «ВКонтакте» располагается по адресу https://vk.com/skkurgan. Подобные страницы имеет каждое территориальное и специализированное следственное управление.