В Шадринске водитель сбил 11-летнего мальчика во дворе и скрылся. Полиция просит помощи в его розыске

13:27 | 20.03.2019

В Шадринске сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который вечером 19 марта сбил 11-летнего мальчика во дворе дома № 21 по улице Розы Люксембург. Подростка госпитализировали с травмами в городскую больницу скорой медицинской помощи.



«Установлено, что около 18 часов во дворе дома неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на двигавшегося в попутном направлении по придворовой территории пешехода», — говорится в сообщении УГИБДД УМВД России по Курганской области.



В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Госавтоинспекция просит граждан, располагающих информацией о происшествии или о местонахождении данного автомобиля, позвонить в дежурную часть МО МВД «Шадринский» (8(3525) 39-65-10) или инспектору по розыску отдела ГИБДД (8-919-588-47-18).