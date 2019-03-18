Курганские силовики поймали педофила, который напал на девочек на Бурова-Петрова

10:31 | 20.03.2019

Фото СУ СК России по Курганской области

В Кургане сотрудники регионального следственного управления и оперативники полиции 19 марта задержали подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области, им оказался 28-летний неработающий житель города, ранее судимый за совершение аналогичного преступления. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Следствие решает вопрос о его заключении под стражу.



Напомним, вечером 10 марта на мосту по улице Бурова-Петрова мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек, после чего с места преступления скрылся.