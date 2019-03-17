Шадринский педагогический университет прошел государственную аккредитацию

13:34 | 19.03.2019

Фото shgpi.edu.ru

Шадринский государственный педагогический университет успешно прошел госаккредитацию, подтвердив полное соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральным образовательным стандартам. 14 марта вышел приказ о переоформлении данного свидетельства, сообщает пресс-служба вуза.



«Процесс аккредитации для вуза был не только формальной процедурой. Мы получили экспертную оценку правильности развития университета. Это стало еще одним показателем качества образования, предоставляемого в ШГПУ. Аккредитация помогла нам определить новые векторы развития университета», — прокомментировал ректор университета Артур Дзиов.



На аккредитацию было подано 18 образовательных программ магистратуры по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки».