На территории Кургана вводится временное ограничение движения для большегрузов

13:18 | 19.03.2019

С 15 апреля по 14 мая на территории Кургана временно ограничат движение транспорта, нагрузки на оси которого превышают 5 тонн. Соответствующее постановление приняла администрация областного центра для сохранения городских дорог, которые в период весенней распутицы уязвимы.



Ограничение касается машин, следующих по дорогам общего пользования местного значения как с грузом, так и без груза, уточнили в мэрии. Оно не распространяется на международные и пассажирские перевозки, перевозки продуктов, животных, лекарств, горюче-смазочных материалов, семян и удобрений, почтовых грузов и грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий, и на транспорта Минобороны России.



Другие транспортные средства, нагрузки на любую из осей которых превышают 5 тонн, весной могут пустить в город при наличии спецразрешения, выдаваемого в порядке, установленном действующим законодательством.