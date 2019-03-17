В Кургане заключили по стражу эксгибициониста

11:42 | 19.03.2019

В Кургане силовики задержали и заключили под стражу 45-летнего мужчину, обвиняемого в развратных действиях.



Как уточнили в региональном СУ СКР, 1 марта рядом с СНТ «Курганжилстрой» он продемонстрировал своих половые органы несовершеннолетней девочке.



По уголовному делу проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы, добавили в ведомстве. По данному факту ведется следствие.