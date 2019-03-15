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Курган: новости дня


 

15:14 | 18.03.2019

По фактам невыплаты зарплаты на шадринском предприятии «Мультипласт» заведено уголовное дело

Следственный комитет РФ по Курганской области возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработка работникам шадринского строительного предприятия ООО «Мультипласт».

Руководство организации задолжало 80 сотрудникам по заработной плате и другим выплатам за три месяца не менее 7,5 миллионов рублей. «При этом реальная финансовая возможность погашения указанной задолженности предприятия перед работниками имелась», — заявили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

© «Вечерние Ведомости»

 


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