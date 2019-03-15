По фактам невыплаты зарплаты на шадринском предприятии «Мультипласт» заведено уголовное дело

15:14 | 18.03.2019

Следственный комитет РФ по Курганской области возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработка работникам шадринского строительного предприятия ООО «Мультипласт».



Руководство организации задолжало 80 сотрудникам по заработной плате и другим выплатам за три месяца не менее 7,5 миллионов рублей. «При этом реальная финансовая возможность погашения указанной задолженности предприятия перед работниками имелась», — заявили в пресс-службе регионального СУ СКР.



В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.