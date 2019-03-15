Зауральской прокуратуре не понравилась еда в школьных столовых Мокроусовского района

14:59 | 18.03.2019

В Курганской области прокуратура выявила в ходе проверки нарушения при организации питания детей в образовательных организациях Мокроусовского района.



В столовых использовали посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами и поврежденной эмалью. Еду готовили из продуктов питания без документов, подтверждающих их качество. Не везде осуществлялся контроль за температурным режимом при хранении продуктов.



«Рацион питания детей не соответствует установленным требованиям, свежая зелень, в готовые блюда не добавляется. В рационе отсутствуют творог и яйца. Не каждый день в меню включается первое блюдо», — пояснили в пресс-службе областного надзорного ведомства.



По данным фактам прокуратура района потребовала от руководителей учреждений, в которых выявлены нарушения, устранить нарушения федерального законодательства. В отношении директоров и заведующих столовыми возбуждены дела об административных правонарушениях.