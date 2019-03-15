Курган: новости дня
14:12 | 18.03.2019
Фото пресс-службы губернатора Курганской области
Шумков нашел решение проблемы бездорожья в курганском микрорайоне Чистое поле
«Благоустройство поселка требует значительных финансовых затрат, но для качественного улучшения ситуации Вадим Шумков поручил сделать твердое покрытие внутрирайонных дорог, используя асфальт, срезанный во время ремонта уже запланированных участков трасс, — рассказали в пресс-службе губернатора. — По мнению главы, это позволит снизить остроту проблемы бездорожья в микрорайоне, а жители смогут уже в этом году ходить по чистым улицам».
© «Вечерние Ведомости»
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