Шумков нашел решение проблемы бездорожья в курганском микрорайоне Чистое поле

14:12 | 18.03.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

В минувшую субботу, 16 марта, врио губернатора Вадим Шумков в ходе традиционного объезда Кургана побывал в микрорайоне Чистое поле, откуда поступают многочисленные обращения и жалобы жителей. Глава региона поручил чиновникам решить проблему с дорогами в поселке.



«Благоустройство поселка требует значительных финансовых затрат, но для качественного улучшения ситуации Вадим Шумков поручил сделать твердое покрытие внутрирайонных дорог, используя асфальт, срезанный во время ремонта уже запланированных участков трасс, — рассказали в пресс-службе губернатора. — По мнению главы, это позволит снизить остроту проблемы бездорожья в микрорайоне, а жители смогут уже в этом году ходить по чистым улицам».