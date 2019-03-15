Курганская легкоатлетка Людмила Арутюнян завоевала «золото» на чемпионате мира

13:56 | 18.03.2019

Фото www.sport.kurganobl.ru

Курганская спортсменка Людмила Арутюнян в составе сборной России завоевала золотую медаль на чемпионате мира по спорту глухих в дисциплине «легкая атлетика в помещениях», сообщает зауральское управление по физической культуре и спорту. Состязания завершились 17 марта в Таллине (Эстония).



Мастер спорта международного класса, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва № 1 Людмила Арутюнян выступила в нескольких дисциплинах, лучший результат показав в эстафете 4 по 400 метров. В результате Людмила завоевала «золото» чемпионата мира. На дистанции 400 метров спортсменка стала пятой. Тренируется девушка под руководством Попова Сергея Анатольевича.



В чемпионате приняли участие более 400 спортсменов из более чем 30 стран мира. Легкоатлеты боролись за награды в беге на различные дистанции, в прыжках в длину и высоту, в толкании ядра.