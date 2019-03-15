В Курган пребывает духовник патриарха Кирилла

12:00 | 18.03.2019

Сегодня, 18 марта, в Курган на три дня пребывает духовник Свято-Введенской Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин). Также он известен как духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла.



По данным пресс-службы Курганской епархии РПЦ, почитаемый среди православных христиан оптинский старец будет находиться в областном центре с 18 марта до 20 марта.



В понедельник и вторник схиархимандрит Илий примет участие в богослужениях в Александро-Невском кафедральном соборе. А в среду утром — в литургии преждеосвященных даров в Богоявленском соборе города.