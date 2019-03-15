Губернатор Зауралья поставил управляющим компаниям Кургана за работу «тройку»

10:57 | 18.03.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков в минувшую субботу провел традиционный объезд по районам Кургана. По его итогам глава региона оценил работу управляющих компаний на «тройку», указав на большое количество жалоб жителей.



Во время объезда дворов Шумков обратил внимание руководителей профильных ведомств на необходимость разработки единого стандарта благоустройства. Такой подход позволит делать красивые и качественные детские площадки, ограждения и другие малые архитектурные формы, уточнили в пресс-службе губернатора.



Также глава региона выступил с предложением создать маневренный обменный фонд техники. Управляющие организации смогут арендовать машины по приемлемым ставкам для оперативной уборки территорий во время обильных снегопадов. Это позволит сэкономить финансы и повысит качество уборки улиц и дворов города.



«Мы обсудили план благоустройства, например, уже в начале лета на въезде со стороны Екатеринбурга планируем работы по замене полотна. Одновременно с ремонтом дорог необходимо вести благоустройство зданий и сооружений, для того, чтобы город украшался комплексно», — подчеркнул Вадим Шумков.



На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» врио губернатор очень эмоционально подвел итог объезда. Глава региона сообщил, что по двум управляющим компаниям лицензионная комиссия уже приняла решение по отзыву лицензий, материалы направлены в суд. На подходе материалы по отзыву лицензии ещё на одну компанию. По части случаев, где очевидны злоупотребления с деньгами граждан, материалы переданы в правоохранительные органы.



«В отношении тех, кто делает вид, будто не понял, что времена изменились, идёт работа», — заявил он. — Будем доводить эту работу до логического завершения. Примечательно, что на этой стадии те, кто ранее больше всех ратовал за «порядок» и за «всехорошеепротиввсегоплохого», пытались тормозить разбирательство или взывать в защиту руководителей отдельных управляющих компаний, за которыми десятки нарушений и «игры» с деньгами тысяч граждан. Вопрос только один — надо определяться. Замылить эту тему я не дам», — написал Шумков.