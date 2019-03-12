МЧС: в Курганской области ожидается ураганный ветер до 25 м/с

18:09 | 14.03.2019

ГУ МЧС России по Курганской области предупреждает жителей региона о сильном штормовом ветре. По прогнозам зауральских синоптиков, 15 марта в отдельных районах ожидается усиление западного ветра до 20-25 м/с.



Спасатели рекомендуют зауральцам ограничить выезды на личном транспорте, проведение работ на открытом воздухе и на высоте, соблюдать правила пожарной безопасности и дорожного движения. Также они советуют не ходить под козырьками крыш, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.



При перепадах напряжения нужно немедленно обесточить все электробытовые приборы, чтобы не произошел пожар. Также сотрудники ведомства не советуют укрываться от урагана под деревьями и в остановках, находиться рядом с рекламными щитами и растяжками. Лучше переждать бурю в безопасном помещении.