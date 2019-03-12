Прокурор Кургана потребовал от мэрии незамедлительно заняться ЧП в Керамзитном

14:40 | 14.03.2019

Фото пресс-службы администрации Кургана

Прокурор Кургана Вадим Суровцев потребовал от муниципалитета незамедлительно провести обследование технического состояния конструкций жилого дома в микрорайоне Керамзитный, где произошло частичное обрушение кирпичной кладки стены.



Также главный прокурор города потребовал при необходимости принять меры по расселению граждан из аварийного здания, а также провести противоаварийные мероприятия, препятствующие дальнейшему разрушению объекта, уточнили в надзорном ведомстве.



Накануне вечером, 13 марта, в двухэтажном 16-квартирном доме №8 произошло разрушение наружной версты кирпичной кладки в карнизной части второго этажа, в районе квартиры №8. Пострадавших нет. Как ранее сообщала администрация города, обследование дома назначено на 14 марта.



Здание построено в 1958 году. В июле 2017 года дом был признан аварийным.