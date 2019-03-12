В курганском микрорайоне от двухэтажки отвалилась часть кирпичной стены

В курганском микрорайоне Керамзитный вечером 13 марта произошло частичное разрушение кирпичной кладки двухэтажного 16-квартирного дома №8. Сообщение о ЧП на номер «112» поступило в 18 часов 10 минут по местному времени.Оперативно на место происшествия выехали сити-менеджер Андрей Потапов, директор департамента ЖКХ Александр Гонцов, начальник управление по делам ГО и ЧС города Аркадик Галустов, директор административно-технической инспекции Михаил Дубанич и сотрудники оперативных служб, сообщили в мэрии.Было установлено, что в здании 1958 года постройки произошло разрушение наружной версты кирпичной кладки в карнизной части второго этажа, в районе квартиры №8. Пострадавших нет.Обследование дома назначено на 14 марта. Организовать его поручено Михаилу Дубаничу и специалистам АТИ. В случае необходимости людям будет оказана помощь во временном размещении в помещениях маневренного жилищного фонда, уточнили в администрации.В июле 2017 года дом был признан аварийным. В настоящее время он находится без способа управления, жильцы управляют им самостоятельно. Ранее его обслуживало УМР «Затоболье», а в период с 2016 по 2017 годы — УК «Ключ».