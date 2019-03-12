Шумков назначил членов конкурсной комисии, которым предстоит отобрать кандидатов на пост мэра Кургана

11:12 | 14.03.2019

Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков назначил четверых членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Кургана.



Как сообщает пресс-служба главы региона, ими стали вице-губернатор Владислав Кузнецов, начальник управления внутренней политики аппарата губернатора Владимир Саблин, начальник отдела ведения реестров муниципальных нормативных актов правового управления аппарата губернатора Ольга Бабунова, директор курганского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Валерий Яхонтов.



Всего в конкурсную комиссию входят восемь человек. Четырех человек представляет врио губернатора Курганской области, еще четверо утверждаются городским парламентом. На 4 апреля назначено итоговое заседание конкурсной комиссии. А 5 апреля запланировано заседание Курганской городской думы, где депутаты тайным голосованием изберут мэра.



Напомним, что 4 марта Сергей Руденко ушел в отставку по собственному желанию. Он занимал этот пост с 2014 года.



В декабре 2019 года в устав Кургана были внесены поправки о внедрении одноглавой системы управления городом. Избранный мэр будет возглавлять администрацию. Полномочия главы города и председателя думы будут разделены.