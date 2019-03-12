В состав курганского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей вошел «Ростелеком»

10:53 | 14.03.2019

«Ростелеком» вошел в состав курганского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, объединяющее представителей крупного, среднего и малого бизнеса региона.



С марта компания начнет работать в Совете КРО РСПП уже как полноправный член организации. Одним из основных направлений двухстороннего сотрудничества станет повышение уровня цифровизации региона и создание благоприятных условий для развития цифровой экономики, отметили в пресс-службе филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком».



«Цифровизация Зауралья повысит инвестиционную привлекательность как отдельных компаний, так и в целом региона, — подчеркнул Сергей Муратов, председатель курганского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей. — А чтобы развиваться в современных условиях, предпринимателям необходимо повышать собственную компетентность в сфере цифровых технологий. Мы рады видеть «Ростелеком» в своих рядах».