ОНФ: казна Кургана на досчиталась 20 млн рублей за аренду участка у Голубых озер

18:38 | 13.03.2019

Фото ok.ru/region45

Эксперты регионального штаба ОНФ направили обращения в администрацию Кургана и надзорные органы с требованием пересмотреть кадастровую стоимость и проверить законность перевода под строительство земельного участка Рябковский лесопарк в районе водоема Голубые озера.



Арендатором земельного участка является скандально известное ООО «Курганпарк» (арендует Городской парк). По данным зауральских фронтовиков, в 2013 году после проведения оценки кадастровой стоимости участка общей площадью 54 909 квадратных метров у Голубых озер сумма была уменьшена со 132 814 987 до 7 974 000 рублей. Фактически арендатор ежемесячно платит чуть более 22 тысяч рублей. По подсчетам общественников, за пять лет казна не досчиталась порядка 20 миллионов рублей.



На данном земельном участке по виду разрешенного использования можно построить двухэтажную гостиницу. Но, как утверждают активисты, в настоящее время построенный объект не соответствует заявленному при расчете рыночной стоимости зданию.



Также общественники отмечают, что арендатором Голубых озер участок зимой давно не используется, насыпная песчаная гора для катания на горных лыжах и подъемники демонтированы.



«Возникают вопросы к администрации города Кургана, — комментирует руководитель регионального исполкома ОНФ Федор Теребенин. — Почему до сих пор не провели переоценку кадастровой стоимости данного участка и не обратились в суд? Юридически это можно инициировать спустя определенное время, которое уже прошло. И как земля, находящаяся в пригородной «зеленой зоне», могла быть оформлена под строительство? Надеемся в ближайшее время получить ответы на наши вопросы, ждем конкретных разъяснений и действий со стороны органов исполнительной власти».