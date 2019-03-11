Экс-сотрудника зауральского филиала «Россельхозбанка» будут судить за взятку

17:08 | 13.03.2019

Следственный комитет РФ по Курганской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего специалиста регионального филиала АО «Россельхозбанк» по факту получения взятки.



Сотрудник занимал пост главного эксперта отдела по работе с проблемными активами и исполняющего обязанности начальника этого же отдела в банке, уточнили в пресс-службе управления. По версии следствия, с декабря 2017 года по январь 2018 года обвиняемый получил от директора коммерческого предприятия, которое являлось должником банка, взятку в размере 100 тысяч рублей за урегулирование вопросов, связанных с банкротством его предприятия, в том числе за совершение незаконных действий в интересах должника.



Обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.