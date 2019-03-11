В субботу пройдет городской массовый забег «Курганская лыжня»

В субботу, 16 марта, на лыжной трассе возле средней общеобразовательной школы №55 в микрорайоне Глинки пройдут открытые городские массовые соревнования «Курганская лыжня». Администрация города приглашает активных и спортивных жителей областного центра принять участие в гонке.В этом году спортивное мероприятие посвящено пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В программу включены забеги на дистанции 3 и 5 км, которые пройдут в рамках спартакиады учащихся и спартакиады студентов средних профессиональных учебных заведений, а также массовая гонка на дистанции 2019 метров.Торжественное открытие «Курганской лыжни» состоится в 10 часов утра у центрального входа школы № 55. До 12:30 будет проводиться регистрация участников массовой гонки. Участниками массовой гонки могут стать все желающие. Но они должны иметь соответствующую подготовку для преодоления дистанции 2019 метров и допуск от врача.Все участники забега получат памятные сувениры с символикой акции, уточнили в мэрии. Победители и призеры массовой гонки среди мужчин и женщин соревнований будут награждены дипломами и сертификатами. Победители и призёры в командном первенстве в зачет спартакиады школьников и спартакиады студентов СПО получат грамоты и кубки. В личном первенстве победителям вручат дипломы.