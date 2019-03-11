Силовики завершили расследование дела о растрате в муниципальном предприятии Кургана

14:26 | 13.03.2019

Фото: region.center

Следователи УМВД России по Курганской области направили в суд уголовное дело в отношении бывшего директора одного из муниципальных унитарных предприятий города Кургана, который обвиняется в растрате.



Как пояснили в пресс-службе региональной полиции, руководитель за счет организации отремонтировал грузовой автомобиль, предназначенный для сбора и транспортировки твердых бытовых отходов. Фактически грузовик принадлежащий ему, но был оформлен на подставное лицо. Затем он продал его данному предприятию по завышенной цене. В результате ущерб от противоправных действий составил 843 тысячи рублей.



Экс-директору предъявлено обвинение по статье «Присвоение или растрата». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.