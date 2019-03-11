Нападающий «Зауралья» Дмитрий Колготин забил победную шайбу в матче со словаками на Универсиаде

13:38 | 13.03.2019

Фото и видео hczaural.ru

Нападающий хоккейного клуба «Зауралье» Дмитрий Колготин в составе студенческой сборной России забил победную шайбу в матче за золотые медали со словаками на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.



Всего же за семь проведенных поединков форвард заработал 5 (2+3) баллов за результативность, а показатель полезности составил «+5», отметили в его хоккейном клубе. Также победителями хоккейного турнира в составе сборной стали тренер ХК «Зауралья» Владислав Хромых и наставник «Юниора» Денис Баев. В финале российская команда обыграла словаков со счетом 2:1.



XXIX Всемирная зимняя универсиада проходила со 2 по 12 марта в Красноярске. Спортсмены разыграли 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек. Сборная команда России по итогам состязаний одержала победу в медальном зачете.



