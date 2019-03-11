Курган: новости дня
13:38 | 13.03.2019
Фото и видео hczaural.ru
Нападающий «Зауралья» Дмитрий Колготин забил победную шайбу в матче со словаками на Универсиаде
Всего же за семь проведенных поединков форвард заработал 5 (2+3) баллов за результативность, а показатель полезности составил «+5», отметили в его хоккейном клубе. Также победителями хоккейного турнира в составе сборной стали тренер ХК «Зауралья» Владислав Хромых и наставник «Юниора» Денис Баев. В финале российская команда обыграла словаков со счетом 2:1.
XXIX Всемирная зимняя универсиада проходила со 2 по 12 марта в Красноярске. Спортсмены разыграли 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек. Сборная команда России по итогам состязаний одержала победу в медальном зачете.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:48 | 13.03.2019
В субботу пройдет городской массовый забег «Курганская лыжня»
14:47 | 13.03.2019
Тагильчанка отсудила компенсацию за травму ноги на горнолыжном комплексе «Гора Белая»
14:27 | 13.03.2019
В марте на площади 1905 года пройдет две ярмарки выходного дня
14:26 | 13.03.2019
Силовики завершили расследование дела о растрате в муниципальном предприятии Кургана
14:07 | 13.03.2019
Суд принял решение о ликвидации скандального МУП «Золушка»
13:38 | 13.03.2019
Нападающий «Зауралья» Дмитрий Колготин забил победную шайбу в матче со словаками на Универсиаде
13:31 | 13.03.2019
Евгений Куйвашев внес в областной парламент законопроект о Единой социальной карте
12:57 | 13.03.2019
В Екатеринбурге любителя тонировки арестовали на 12 суток
12:53 | 13.03.2019
Каждый второй договор ОСАГО в Пермском крае заключен онлайн
12:40 | 13.03.2019
В Екатеринбурге стартовал всероссийский экологический конгресс
12:27 | 13.03.2019
В Перми приостановлено аналоговое телевещание
12:16 | 13.03.2019
В районе перекрестка Малышева-Чернышевского сузили проезжую часть
12:03 | 13.03.2019
Максим Решетников принял участие в совещании Совета безопасности России и полпреда президента РФ в ПФО
11:57 | 13.03.2019
Губернатор Прикамья принял участие в Совете ПФО по поддержке молодежи
11:34 | 13.03.2019
Вступил в силу приговор экс-чиновнику мэрии Кургана, который продавал информацию о горожанах банкам и коллекторам
11:25 | 13.03.2019
Возбуждено уголовное дело из-за стрельбы в ночном клубе Екатеринбурга
10:59 | 13.03.2019
Академический может стать восьмым районом Екатеринбурга к 2023 году
10:50 | 13.03.2019
Свердловский областной суд отказал региональному Фонду жилищного строительства в иске к «Первому каналу». Речь шла о «наркодоме»
10:30 | 13.03.2019
В Свердловской области пройдет первенство мира по парусному спорту
09:47 | 13.03.2019
В Екатеринбурге микрофинансовую организацию оштрафовали за назойливость
09:22 | 13.03.2019
Избирком отказал в проведении референдума по «храму-на-драме»
22:14 | 12.03.2019
В Екатеринбурге начинается подготовка к довыборам депутата Заксобрания по Орджоникидзевскому округу
20:26 | 12.03.2019
Мэрия Екатеринбурга объявила, где будут построены три новых рынка
20:03 | 12.03.2019
В Екатеринбурге могут отменить традиционный фестиваль «Усадьба Jazz»
19:19 | 12.03.2019
В Зауралье пройдет масштабный фестиваль «Крымская весна»
19:18 | 12.03.2019
На матче между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» в Екатеринбурге ожидается более 5 тысяч зрителей
18:57 | 12.03.2019
Фильм пермского режиссера стал победителем фестиваля женского кино
18:51 | 12.03.2019
В Екатеринбурге определили новые правила охраны школ