СК возбудил уголовное дело по факту пожара в курганской гостинице «Есенин»

13:16 | 13.03.2019

Следственный комитет России по Курганской области завершил проверку по факту пожара в бане-сауне на первом этаже гостиничного комплекса «Есенин» по улице Карла Маркса в Кургане. По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).



Пожар произошел утром 10 февраля в парной на площади 18 квадратных метров. Дымом заволокло все три этажа гостиницы. Из горящего здания 13 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Четверых мужчин и одну женщину спасли с помощью пожарных лестниц.



В ходе проверки установлено, что администрацией объекта не был выполнен целый ряд требований по пожарной безопасности, что привело к возгоранию и задымлению, возникновению реальной угрозы жизни и причинению вреда здоровью всех граждан, находящихся в помещении комплекса, уточнили в следственном управлении.







Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области