Прекращено уголовное дело против бывшего гендиректора АО «Курорты Зауралья»

11:18 | 13.03.2019

Фото gtrk-kurgan.ru

Прекращено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО «Курорты Зауралья» Владимира Грязнова. При этом суд признал его виновным в сокрытии крупной суммы денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. К нему применена мера уголовно-правового характера, сообщает СУ СКР по Курганской области.



Установлено, что в первом квартале 2018 года гендиректор при осуществлении финансово-хозяйственных операций предприятия, минуя расчетные счета, с использованием наличных денежных средств организации, сокрыл около 5 миллионов рублей. При этом Грязнов достоверно знал об имеющейся задолженности организации по налогам и страховым взносам и имел реальную возможность ее уплатить.



На данный момент долг перед бюджетной системой Российской Федерацией бывший гендиректор АО «Курорты Зауралья» полностью погасил. Уголовное дело в отношении него прекращено. Суд ему назначил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа на сумму 20 тысяч рублей.