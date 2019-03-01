В Зауралье пройдет масштабный фестиваль «Крымская весна»

19:19 | 12.03.2019

В Курганской области с 15 по 18 марта пройдет масштабный фестиваль «Крымская весна», посвященный пятилетию со дня воссоединения полуострова с Россией. Как сообщили в пресс-службе губернатора, жителей региона ждут праздничные концерты, тематические выставки, конкурсы, кинопоказы и спортивные соревнования.



В Кургане центральным мероприятием станет фестиваль, который пройдет 16 марта на площадке у кинотеатра «Россия». В 11:00 здесь начнется концерт творческих коллективов областного центра. Рядом расположится ярмарка с сувенирами и изделиями народно-художественных промыслов от курганских мастеров.



Праздничные концерты готовят и артисты домов культуры в городах и районах области. Библиотеки расскажут своим читателям о теме Крыма в русской литературе, его истории, проведут уроки. В областной детско-юношеской библиотеке им. В.Ф. Потанина пройдет виртуальная выставка «Крым. Путь домой». Классные часы, выставки и фестивали запланированы и в образовательных организациях региона.



Кафе и рестораны также присоединятся к фестивалю «Крымская весна» и добавят в свои меню крымские блюда.