Девять зауральских чиновников наказали за гибель детей на пожарах в Юргамышском районе

14:03 | 12.03.2019

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области

Прокуратура Курганской области обнародовала результаты проверок по факту январских пожаров в Юргамышском районе, в результате которых погибли 6 детей и одна женщина. Надзорное ведомство выявило множество нарушений в работе государственных структур. Девять виновных чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности.



Установлено, что районные органы системы профилактики не принимали надлежащие меры по выявлению и учету находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в помощи государства семей с детьми. Обмен соответствующей информацией межу ведомствами не осуществлялся.



В многодетных семья, в которых произошла трагедия, не была своевременно организована работа по социальной реабилитации, меры по оздоровлению обстановки в них не принимались. Информация о пьянстве некоторых членой семей не была своевременно передана в заинтересованные учреждения. Медицинская диспансеризация детей не проводилась.



«Выявленные нарушения в деятельности органов системы профилактики Юргамышского района свидетельствовали о непринятии эффективных мер по реализации государственной политики в этой сфере, отсутствии эффективного ведомственного контроля со стороны департамента здравоохранения, главного управления социальной защиты населения области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Курганской области», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



В связи с этим исполняющий обязанности прокурора Курганской области Олег Седельников внес в адрес врио губернатора Вадима Шумкова представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. По результатам его рассмотрения 9 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, организованы мероприятия по устранению выявленных нарушений закона.



Напомним, 27 января при пожаре в деревне Раздольная погибли трое малолетних детей. Ночью 29 января в селе Горохово огонь унес жизни детей 5, 4 лет и годовалого младенца. Мать обнаружили под завалами. Только отцу семейства удалось спастись.



По каждому факту были возбуждены уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Возбуждено уголовное дело и по статье «Халатность».