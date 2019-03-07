Жительница Зауралья в тайне родила ребенка и задушила его нижним бельем

11:14 | 12.03.2019

В Курганской области заместитель прокурора Кетовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 33-летней матери-убийцы. Женщина предстанет перед судом за убийство своего младенца сразу же после родов.



По версии следствия, в селе Кетово вечером 3 января она родила в бане ребенка в тайне от родственников и без посторонней помощи. Осознав, что ребенок родился живым, женщина сдавила шею младенца нижним бельем. Малыш от полученных травм скончался. Затем она завернула труп в халат, положила в пакет и спрятала в своем доме, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.



Материалы уголовного дела направлены в Кетовский районный суд. Ей грозит наказание до 5 лет лишения свободы.