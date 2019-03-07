«Вот найти их и натянуть вместо стеклопакетов». В Кургане вандалы разбили очередную остановку

10:44 | 12.03.2019

Фото vk.com/inkurg

В областном центре Зауралья продолжается порча новых остановочных павильонов. Вандалы разбили стекла на остановке по улице Ленина, в историческом центре города. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Интересный Курган» в социальной сети «ВКонтакте» накануне вечером.



«Вот найти их и натянуть вместо стеклопакетов», — злорадствуют пользователи. Горожане в комментариях требуют от властей наказывать хулиганов большими штрафами. Также они снова высказали мысль о том, что некоторые жители Кургана попросту не готовы к таким «модным остановкам». Кто-то предложил вернуть «старые остановочные комплексы и украсить их элементами ковки».



«Да такое во всех городах творится, где пытались поставить стеклянные остановки. Когда перебил, в некоторых городах просто поставили стенки из сетки. У нас полстраны дебилов, потому такие остановки — не лучший вариант, — написал Алексей Жуков.