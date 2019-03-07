Strategy Partners Group разработает стратегию развития Курганской области

19:24 | 11.03.2019

Разработкой стратегии развития Курганской области займется Strategy Partners Group. Сегодня, 11 марта, врио губернатора Вадим Шумков представил членам правительства региона бизнес - аналитиков компании, уточнили в пресс-службе главы Зауралья.



Strategy Partners Group входит в группу ПАО «Сбербанк России» и специализируется на услугах по разработке стратегии. В правительстве региона напомнили, на инвестиционном форуме в Сочи было подписано соглашение между правительством Курганской области и Сбербанком. Оно определяет основы взаимодействия сторон в целях социально-экономического развития региона.



«Результатом нашего сотрудничества станет выработка стратегических приоритетов развития Курганской области. В документе найдут отражения основные точки соприкосновения в промышленности, АПК, социальной сфере. Будут рассмотрены механизмы повышения эффективности государственного управления, институтов развития», — отметил Вадим Шумков.