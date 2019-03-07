Курган: новости дня
18:06 | 11.03.2019
Фото пресс-службы губернатора Курганской области
Шумков предложил крупным компаниям реализовывать социальные проекты в Курганской области
Как доложила директор Департамента экономического развития Светлана Афанасьева, в соответствии с соглашением «Пятерочка» планирует увеличить долю присутствия товаров от производителей Курганской области в магазинах торговой сети с 9 % до 30%.
Также компания обязуется участвовать в подготовке кадров, рассмотреть возможность строительства кросс-докинга (сквозное складирование — процесс приемки и отгрузки грузов через склад напрямую, без размещения в зоне долговременного хранения) после введения в эксплуатацию всех запланированных магазинов. В текущем году «Пятерочка» планирует открыть еще 11 точек.
«Там речь шла не только об открытии новых магазинов», — перебил Афанасьеву врио губернатора Вадим Шумков. Он сообщил, что в ходе встречи с представителями компании был затронут вопрос об участии Х5 Retail Group в реализации социальных проектов в регионе.
«Хотел бы, коллеги, проинформировать: это будет теперь по отношению ко всем крупным игрокам, работающим на территории области, — продолжил он. — Я предлагаю этим компаниям реализовывать социальные проекты в рамках программы социальной лояльности. Речь идет о РЖД, Сбербанке, Газпромнефти и Х5 Retail Group. Там, где мы не успеваем отработать бюджетом (по ремонту или строительству новых социальных проектов и объектов), мы предлагаем принять активное участие этим компаниям. Прошу эту инициативу поддержать. Таких проектов на территории Курганской области должно стать как можно больше».
Полина Меньшова © «Вечерние Ведомости»
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