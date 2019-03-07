В Кургане водитель LADA погиб после столкновения со стоящей иномаркой

13:44 | 11.03.2019

В Кургане минувшую субботу, 9 марта, в 16 часов 23 минуты по улице Гвардейской произошла дорожная авария со смертельным исходом.



По данным Госавтоинспекции региона, 72-летний водитель LADA 212140, двигаясь в сторону улицы Луначарского, допустил наезд на стоящий автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился 27-летний молодой человек.



В результате аварии водитель автомобиля LADA скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.