В Курганской области стартовала антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

10:57 | 11.03.2019

С 11 по 22 марта на территории Курганской области проводится общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Она нацелена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Также мероприятие направлено на оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых, отметили в пресс-службе регионального УМВД России.



В ходе акции полицейские совместно с общественниками проведут ряд профилактических мероприятий во всех учебных заведениях города, проверят по месту жительства лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел и ранее привлекавшихся к ответственности за незаконный оборот наркотических средств.



Граждане, владеющие какой-либо информацией о незаконном обороте наркотиков, могут позвонить в органы внутренних дел по круглосуточному телефону «02». Кроме того, в Кургане работают телефоны: 45-64-48 и 42-12-98. Свои сообщения можно оставить и на официальном сайте УМВД России по Курганской области (https://45.мвд.рф/request_main).