Курган: новости дня
18:26 | 7.03.2019
Шумков назначил нового заместителя губернатора Зауралья
Ранее чиновник занимал должность руководителя аппарата губернатора. Займет пустующее кресло Оксана Куташи. До назначения она работала на посту полномочного представителя губернатора Курганской области по взаимодействию с федеральными структурами аппарата губернатора.
Оксана Куташи и Иван Зонтиков являются кандидатами в губернаторский резерв, добавили в правительстве.
© «Вечерние Ведомости»
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