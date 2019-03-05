Шумков назначил нового заместителя губернатора Зауралья

18:26 | 7.03.2019

На сайте правительства Курганской области сегодня, 7 марта, второй раз за день появилась официальная информация о кадровых перестановках в кабмине. Так, Иван Зонтиков назначен на пост заместителя губернатора.



Ранее чиновник занимал должность руководителя аппарата губернатора. Займет пустующее кресло Оксана Куташи. До назначения она работала на посту полномочного представителя губернатора Курганской области по взаимодействию с федеральными структурами аппарата губернатора.



Оксана Куташи и Иван Зонтиков являются кандидатами в губернаторский резерв, добавили в правительстве.