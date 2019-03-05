В Курганской области осудили чиновника, который незаконно увеличил себе зарплату

16:38 | 7.03.2019

Фото vladnews.ru

В Курганской области суд оштрафовал на 120 тысяч рублей и лишил права работать в органах местного самоуправления и госвласти на 2 года бывшего главу администрации одного из сельских поселений Варгашинского района. Чиновник поплатился за то, что незаконно увеличил себе зарплату.



По информации региональной прокуратуры, он признан виновным в совершении двух служебных подлогов, в злостном неисполнении решения суда и в покушении на хищение бюджетных денег.



В ходе судебного заседания установлено, что 59-летний глава муниципалитета и председатель сельской думы, действуя вопреки принятому депутатами представительного органа решения, увеличил размер своего денежного содержания. Всего таким способом он мог получить за год необоснованно свыше 130 тысяч рублей.



Незаконные решения опротестовала прокуратура района. Кроме того, по требованию депутатов на него была возложена обязанность в судебном порядке подписать принятые представительным органом решения. Однако в течение полугода экс-спикер парламента не выполнял требования суда.



Приговор не вступил в законную силу.