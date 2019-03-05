Два зауральских департамента возглавили новые руководители

16:13 | 7.03.2019

В правительстве Курганской области произошли очередные кадровые изменения. Врио губернатора Вадим Шумков назначил на пост директора регионального департамента имущественных и земельных отношений Ларису Галченко. Ранее чиновница занимала должность и.о. директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.



А освободившуюся должность руководителя департамента природных ресурсов, по информации правительства региона, получил Андрей Саркисов. До назначения он работал в структурах полпредства президента России по УрФО. Перед ним Вадим Шумков поставил задачу продолжить системную работу по наведению порядка в сфере природопользования и экологии.



Лариса Галченко и Андрей Саркисов являются кандидатами в губернаторский резерв.