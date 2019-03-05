Курганские сотрудники ГИБДД поздравили женщин праздничным флешмобом

14:31 | 7.03.2019

Видео УГИБДД УМВД России по Курганской области

В Кургане сотрудники ГИБДД в честь Международного женского дня провели праздничный флешмоб. Поздравить автоледи полицейским помогли активисты общественного движения «Взаимопомощь на дорогах Кургана».



На территории региональной Госавтоинспекции они выстроили свои машины в форме цветка. 20 патрульных автомобилей инспекторы ДПС поставили в форме цифры восемь. Затем водители поочередно включили дальний свет фар и аварийную сигнализацию, а машины ДПС — проблесковые маяки, рассказали в пресс-службе ведомства.



В завершении участники мероприятия поздравили всех женщин с наступающим праздником, сделали дружескую фотографию на память.



Кроме того, на дорогах Курганской области работают праздничные патрули сотрудников Госавтоинспекции. Полицейские напоминают женщинам – водителям правила дорожного движения и дарят памятные сувениры и цветы.



