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Курган: новости дня


 

14:31 | 7.03.2019

Видео УГИБДД УМВД России по Курганской области

Курганские сотрудники ГИБДД поздравили женщин праздничным флешмобом

В Кургане сотрудники ГИБДД в честь Международного женского дня провели праздничный флешмоб. Поздравить автоледи полицейским помогли активисты общественного движения «Взаимопомощь на дорогах Кургана».

На территории региональной Госавтоинспекции они выстроили свои машины в форме цветка. 20 патрульных автомобилей инспекторы ДПС поставили в форме цифры восемь. Затем водители поочередно включили дальний свет фар и аварийную сигнализацию, а машины ДПС — проблесковые маяки, рассказали в пресс-службе ведомства.

В завершении участники мероприятия поздравили всех женщин с наступающим праздником, сделали дружескую фотографию на память.

Кроме того, на дорогах Курганской области работают праздничные патрули сотрудников Госавтоинспекции. Полицейские напоминают женщинам – водителям правила дорожного движения и дарят памятные сувениры и цветы.

© «Вечерние Ведомости»

 


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