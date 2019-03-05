Парламент Кургана утвердил положение о проведении конкурса на должность мэра

14:02 | 7.03.2019

Фото пресс-службы администрации города Кургана

Сегодня, 7 марта, на внеочередном заседании депутаты курганского парламента утвердили положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Об этом сообщает администрация областного центра.



Подготовкой и проведением конкурса займется комиссия из 8-ми человек. Состав ее будет утвержден городской думой. Войдут в нее четыре человека из числа кандидатов, представленных губернатором Курганской области, еще четверо — от парламента.



Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия оценит кандидатов на основании представленных документов. На втором этапе пройдет собеседование, в ходе которого комиссия оценит представленные кандидатами программы первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию города.



По результатам конкурса комиссия должна представить в городскую думу для согласования не менее двух кандидатов на должность мэра.



Напомним, Сергей Руденко 4 марта досрочно сложил с себя полномочия главы города Кургана и депутата VI созыва по одномандатному избирательному округу № 23. Мэр ушел в отставку по собственному желанию.